Orietta Berti | sorpresa a Sanremo | i look sono GCDS e ve ne sveliamo uno

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Vuoi vedere che alla fine, sul palco dell’Ariston, per la 71esima edizione di un Festival mai atteso come quest’anno, sarà proprio la rassicurante Orietta Berti? Possibile, anzi probabile. Perché l’usignolo della musica italiana, in gara tra i 26 campioni di Sanremo con il brano Quando ti sei innamorato, promette di lasciarci senza fiato. La sorpresa non starà (forse) tanto nella canzone con la quale affronta la kermesse, che si preannuncia come un grande classico perfettamente in linea con il suo repertorio melodico e romantico, quanto nei look con i quali affronterà quel temibile palco, che lei però – forte delle sue 11 partecipazioni al Festival – conosce molto bene. In anteprima esclusiva, uno dei look creati da Giuliano Calza per Orietta Berti.