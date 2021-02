One UI 3.1 arriva su Samsung Galaxy Note 10 e non solo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Fold e Galaxy Note 20 Ultra ricevono la One UI 3.1, mentre c'è un update anche per Samsung Galaxy Buds Live L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 25 febbraio 2021)10,Fold e20 Ultra ricevono la One UI 3.1, mentre c'è un update anche perBuds Live L'articolo proviene da TuttoAndroid.

acmilan : #MilanInter '05/06 ??? The one decided by Kakha ?? E alla fine arriva @kakhakala ?? #MilanOnFire #ThisIsMilan… - TuttoAndroid : One UI 3.1 arriva su Samsung Galaxy Note 10 e non solo - salfasanop : @ConteZero76 @diamantelei1 @Nmarru Se ti arriva vai a fare un tampone, oppure sei un altro ...one. - Blupandah285 : Praticamente One Piece funziona che tu aspetti la battaglia decisiva per tipo 100 puntate, mentre combattono da 80… - drsmoda : RT @V28100620: @Giovanni7769 @drsmoda Adesso arriva la parte bella. One Moment please. Quello che leggi è una parte di un email inviata all… -