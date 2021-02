Napoli-Granada 2-1 | pagelle Gattuso deve fare il politico | costruisce una realtà che vede solo lui

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ledi2-1 MERET. Come temevamo, Ilaria, ogni partita è ormai uno strazio che non meritiamo. E stavolta Mister Ciucciaggine supera se stesso facendosi eliminare da una delle squadre più scarse e bucate della Liga. Detto questo, Meret è spettatore non pagante. Vero, subisce un gol ma era imparabile. Per il resto gli andalusi non gli danno pensieri – senza voto Come dici tu, nulla poteva sul gol di Montoro. Nell’idiozia della costruzione dal basso (senza i calciatori che siano in grado di sostenerla) cerca di rischiare il meno possibile – 6 RRAHMANI. E’ lui che guarda Montoro elevarsi in the sky e segnare con la cabeza, ma rispetto al Serbo e a KappaKappa è decisamente meglio – 6 Lui sì, invece, che avrebbe potutoqualcosa per evitare il tiro di Montoro. In ogni caso, in crescita rispetto alle ...