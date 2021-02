Massimo Ghini: il figlio ricoverato per Covid dopo una festa (Di giovedì 25 febbraio 2021) ‘Tutti tamponati, ma non è servito‘, Massimo Ghini parla del ricovero di suo figlio per Covid-19, dopo una festa tra amici Non è la prima volta per Massimo Ghini, che con il Covid ha dovuto fare i conti più e più volte. L’attore ha così raccontato all’agenzia di stampa, Adnkronos, che: ‘dopo l’odissea di mia figlia che non riusciva a tornare da Londra in Italia, ora ho anche mio figlio di 25 anni in ospedale con una polmonite bilaterale da Covid‘. dopo la positività del figlio, Ghini lancia un appello alla politica: ‘Il virus ora non colpisce solo gli anziani, ma anche i giovani ed è diventato molto più pericoloso. In una ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) ‘Tutti tamponati, ma non è servito‘,parla del ricovero di suoper-19,unatra amici Non è la prima volta per, che con ilha dovuto fare i conti più e più volte. L’attore ha così raccontato all’agenzia di stampa, Adnkronos, che: ‘l’odissea di mia figlia che non riusciva a tornare da Londra in Italia, ora ho anche miodi 25 anni in ospedale con una polmonite bilaterale da‘.la positività dellancia un appello alla politica: ‘Il virus ora non colpisce solo gli anziani, ma anche i giovani ed è diventato molto più pericoloso. In una ...

HuffPostItalia : Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite da Covid dopo festa in casa con amici' - Corriere : Massimo Ghini: «Mio figlio a 25 anni ricoverato con polmonite bilaterale» - repubblica : Coronavirus, Massimo Ghini: 'Mio figlio a 25 anni in ospedale con polmonite dopo party': L'attore romano: 'Mio figl… - infoitcultura : Massimo Ghini, paura per il figlio: in ospedale col Covid - infoitcultura : Covid, grande spavento per il figlio di Massimo Ghini: le ultime -