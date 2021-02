Libero: Suning mette in vendita lo Jangsu per un penny (Di giovedì 25 febbraio 2021) Su Libero, Giulia Stronati scrive che Suning ha messo in vendita lo Jangsu per un penny. Il che dovrebbe preoccupare i tifosi dell’Inter. “Se tre indizi fanno una prova, come diceva la scrittrice Agatha Christie, allora i tifosi dell’Inter hanno davvero di che preoccuparsi. Nonostante le smentite di rito, l’avventura (e gli investimenti soprattutto…) di Suning nel club nerazzurro è ormai ai titoli di coda. Causa imposizioni del governo cinese la famiglia Zhang non appare più propensa a proseguire nel settore calcistico. Infatti il club locale dello Jiangsu è già stato messo ufficialmente in vendita per… un penny! Insomma, praticamente verrà regalato entro il mese di aprile onde evitare che possa addirittura sparire”. Lo Jiangsu ha quasi 70 milioni di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Su, Giulia Stronati scrive cheha messo inloper un. Il che dovrebbe preoccupare i tifosi dell’Inter. “Se tre indizi fanno una prova, come diceva la scrittrice Agatha Christie, allora i tifosi dell’Inter hanno davvero di che preoccuparsi. Nonostante le smentite di rito, l’avventura (e gli investimenti soprattutto…) dinel club nerazzurro è ormai ai titoli di coda. Causa imposizioni del governo cinese la famiglia Zhang non appare più propensa a proseguire nel settore calcistico. Infatti il club locale dello Jiangsu è già stato messo ufficialmente inper… un! Insomma, praticamente verrà regalato entro il mese di aprile onde evitare che possa addirittura sparire”. Lo Jiangsu ha quasi 70 milioni di ...

