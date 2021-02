Leonardo Pieraccioni | il retroscena sul suo passato che molti non conoscono

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Iconico e amatissimo,, attore, regista, scrittore: ilsul suochenone che forse non immaginereste Ilsuldichenon(fonte Instagram)è un personaggio iconico del cinema e del panorama artistico italiano. Originario di Firenze, classe 1965, ha riscosso un enorme successo in ogni ramo del mondo dello spettacolo. Intraprende la sua carriera a soli sedici anni, quando partecipa a “Un ciack per artisti domani” che vedeva al timone un giovanissimo Carlo Conti. Seguono poi la Rai e Italia 1, fino ad arrivare a “Zitti e mosca”, ...

Ciana_689 : Leonardo Pieraccioni sono innamorata di te da sempre #leonardopieraccioni #luiepeggiodime - lattuga99 : RT @atramthoughts: Leonardo Pieraccioni io ho una cotta enorme per te. Andava detto. #LuiÈPeggioDiMe - atramthoughts : Leonardo Pieraccioni io ho una cotta enorme per te. Andava detto. #LuiÈPeggioDiMe - Serenahvabbe : Leonardo Pieraccioni comunque io ti amo #luiepeggiodime - Ciana_689 : LEONARDO PIERACCIONI IO TI AMO #luiepeggiodime -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Pieraccioni

Lui è peggio di me,tra gli ospiti di Giorgio Panariello: 'Credo si sia esagerato' Stasera Giorgio Panariello andrà in onda con una nuova puntata di Lui è peggio di me , il programma di Rai tre ...Da mesi circolano rumor riguardante una presunta liaison tra Antonio Aiello e Laura Torrisi, attrice ed ex compagna di. Sui social sarebbero spuntati alcuni indizi che avrebbero spinto i fan a credere in una relazione tra i due. Laura Torrisi e Antonio Aiello insieme? Laura Torrisi e Antonio ...Teresa Magni è la fidanzata di Leonardo Pieraccioni. L'attore e regista sarà tra gli ospiti di "Lui E' Peggio Di Me" stasera su Raitre ...Leonardo Pieraccioni questa sera sarà ospite della nuova puntata di Lui è peggio di me in onda come sempre su Rai Tre.