La Rai soddisfatta | all' Ariston anche Botteri

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Laura Rio Avrebbe voluto andare a Bruxelles come corrispondente e invece la Rai l'ha chiamata a Sanremo Avrebbe voluto andare a Bruxelles come corrispondente e invece la Rai l'ha chiamata a Sanremo. Giovannafarà parte del gruppo di donne voluto da Amadeus che saliranno sul palco dell'. Lei, immagine della professionalità e della serietà, ma con uno spiccato lato ironico, parlerà quasi certamente della pandemia. È stata infatti la principale voce dalla Cina quando è stato scoperto il Covid a Wuhan. Tornata in Italia ad agosto scorso, come aveva raccontato a questo Giornale, aveva fatto domanda per la sede vacante del Parlamento europeo, soprattutto per restare in Europa, più vicina alla figlia che vive a Roma. Invece, alla fine, è rimasta a casa in attesa di tornare in Cina. Nel frattempo tanti programmi l'hanno cercato ...