Juventus, primo semestre in rosso per 113 milioni di euro (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la "Società" o "Juventus"), riunitosi oggi, mediante mezzi di telecomunicazione, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2020». Così il club bianconero ha annunciato i conti dei primi sei mesi dell'esercizio 2020/21, che vedono ricavi per 258,3 milioni L'articolo

