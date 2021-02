Juventus-Napoli, c’è la data del recupero di Serie A (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa partita della discordia ha ora una data: Juventus-Napoli, che non si giocò il 4 ottobre per la mancata presentazione a Torino dei partenopei su indicazione della Asl, si giocherà il 17 marzo, molto probabilmente con inizio alle 18.45. Lo apprende l’ANSA in ambienti della Lega calcio di Serie A. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa partita della discordia ha ora una, che non si giocò il 4 ottobre per la mancata presentazione a Torino dei partenopei su indicazione della Asl, si giocherà il 17 marzo, molto probabilmente con inizio alle 18.45. Lo apprende l’ANSA in ambienti della Lega calcio diA. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

