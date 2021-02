Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi nel cast: “Pronta” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo le indiscrezioni, la conferma: Elisa Isoardi è tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ad ufficializzarlo la stessa conduttrice con un post sui social: “Pronta”, scrive Isoardi, che pubblica una sua foto con il logo dell’Isola dei Famosi e la scritta ‘Concorrente ufficiale’ sotto il suo nome. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo le indiscrezioni, la conferma:è tra i concorrenti della nuova edizione dell’dei. Ad ufficializzarlo la stessa conduttrice con un post sui social: “”, scrive, che pubblica una sua foto con il logo dell’deie la scritta ‘Concorrente ufficiale’ sotto il suo nome. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

