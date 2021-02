Inter in ansia, Suning sospeso in Borsa: la cessione è sempre più inevitabile (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Inter pensa alla Serie A, il campionato è l’unico obiettivo rimasto e dopo il successo nel derby contro il Milan è la favorita alla vittoria finale. La squadra di Antonio Conte è concentrata per la sfida contro il Genoa, nel frattempo continuano a rincorrersi voci che riguardano la situazione societaria del club e non arrivano buone notizie. La condizione economica non è delle migliori e si è accentuata a causa della crisi da Coronavirus. I dettagli sul futuro dell’Inter Il titolo Suning è stato sospeso alla Borsa di Shenzhen e sono in arrivo aggiornamenti che riguardano anche il club nerazzurro. Secondo le ultime novità sembra che dietro alla sospensione del titolo ci sia la Alibaba di Jack Ma, ma potrebbe essere anche lo Stato a prendere il controllo della società nerazzurra. L’azienda cinese ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’pensa alla Serie A, il campionato è l’unico obiettivo rimasto e dopo il successo nel derby contro il Milan è la favorita alla vittoria finale. La squadra di Antonio Conte è concentrata per la sfida contro il Genoa, nel frattempo continuano a rincorrersi voci che riguardano la situazione societaria del club e non arrivano buone notizie. La condizione economica non è delle migliori e si è accentuata a causa della crisi da Coronavirus. I dettagli sul futuro dell’Il titoloè statoalladi Shenzhen e sono in arrivo aggiornamenti che riguardano anche il club nerazzurro. Secondo le ultime novità sembra che dietro alla sospensione del titolo ci sia la Alibaba di Jack Ma, ma potrebbe essere anche lo Stato a prendere il controllo della società nerazzurra. L’azienda cinese ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter ansia Inter, emerse cinque positività al Covid: il comunicato L'Inter ora è in ansia, perché la situazione è molto delicata e in un campionato dove non esistono certezze, un passo falso può riaprire i giochi. - Consigliato per te -

Inter, Suning sospeso in Borsa: in arrivo novità sul club nerazzurro CalcioWeb Inter, focolaio di Covid tra i dirigenti: Marotta e Ausilio positivi Il Coronavirus torna a mettere ansia in casa Inter. Il club nerazzurro ha comunicato che cinque membri dello staff dirigenziale nerazzurro, tra cui Beppe Marotta e Piero Ausilio, sono risultati positi ...

