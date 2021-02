Intanto nel mondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un ex agente dei servizi segreti siriani condannato in Germania, il premier armeno Nikol Pashinyan destituisce il capo dell’esercito, il Venezuela espelle l’ambasciatrice dell’Unione europea. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un ex agente dei servizi segreti siriani condannato in Germania, il premier armeno Nikol Pashinyan destituisce il capo dell’esercito, il Venezuela espelle l’ambasciatrice dell’Unione europea. Leggi

Falsaaah : Tommaso Zorzi verrà ricordato per: -5,4% -1 in Italia e nel mondo - #TZLATESHOW -40%, -61% -I discorsi che ha f… - PhenrirMailoki : Alle 14:15 cominciamo in live #SilentHill ?? probabilmente perdendoci nel giro dei primi dieci minuti. In… - rumba15342942 : RT @rumba15342942: @AugustoMinzolin Ecco.. si potrebbe organizzare nelle piazze una giornata della risata liberatoria dal grillismo . Avreb… - rumba15342942 : @AugustoMinzolin Ecco.. si potrebbe organizzare nelle piazze una giornata della risata liberatoria dal grillismo .… - MFrancescaAlfon : Intanto, nel giorno in cui il giudice certifica i “ #rider non sono schiavi”, il segretario #Pd #Zingaretti tace s… -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Rifiuti nucleari, ecco dove sono stoccate le scorie in Italia Un emendamento al decreto Milleproroghe ha allungato i tempi per scegliere dove dovrebbe sorgere il Deposito nazionale che ospiterà esclusivamente i rifiuti radioattivi italiani. Intanto nel nostro Paese sono numerosi i siti che li custodiscono da anni, tra centrali dismesse e centri di ricerca

Attacco in Congo, a Roma i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci Subito dopo la funzione, i due feretri torneranno nei loro comuni di origine: Limbiate, in Lombardia, e Sonnino, nel Lazio. Intanto ieri sono state eseguite le prime autopsie sui cadaveri che hanno ...

Intanto nel mondo Internazionale Moderna alza il tiro: 1mld di dosi nel 2021 Moderna ha annunciato ulteriori investimenti di capitale per incrementare la capacità produttiva globale del vaccino Covid-19: la capacità produttiva prevista per il 2022 è aumentata a 1,4 miliardi di ...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 5/03: Anna viene scelta come Venere La soap italiana de Il Paradiso delle Signore non smette di stupire i milioni di telespettatori che la seguono giornalmente. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda durate la settimana dall'1 al ...

Un emendamento al decreto Milleproroghe ha allungato i tempi per scegliere dove dovrebbe sorgere il Deposito nazionale che ospiterà esclusivamente i rifiuti radioattivi italiani.nostro Paese sono numerosi i siti che li custodiscono da anni, tra centrali dismesse e centri di ricercaSubito dopo la funzione, i due feretri torneranno nei loro comuni di origine: Limbiate, in Lombardia, e Sonnino,Lazio.ieri sono state eseguite le prime autopsie sui cadaveri che hanno ...Moderna ha annunciato ulteriori investimenti di capitale per incrementare la capacità produttiva globale del vaccino Covid-19: la capacità produttiva prevista per il 2022 è aumentata a 1,4 miliardi di ...La soap italiana de Il Paradiso delle Signore non smette di stupire i milioni di telespettatori che la seguono giornalmente. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda durate la settimana dall'1 al ...