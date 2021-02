Incredibile ma vero: i sottosegretari del governo Draghi sono anche peggio dei ministri (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il governo delle mirabilanti imprese promesso, quello guidato da Draghi e benedetto da tutti i politici pronti a genuflettersi di fronte all’Europa, è già riuscito effettivamente in un piccolo miracolo: creare una squadra di viceministri e sottosegretari ancora peggiore della formazione presentata nei giorni scorsi, quella che includeva incredibilmente i vari Speranza, Lamorgese, Gelmini, Brunetta e via dicendo. La nuova puntata della commedia “l’esecutivo dei migliori” ha visto i partiti spartirsi le poltrone vacanti seguendo lo schema annunciato nei giorni scorsi: 11 5 Stelle, 9 alla Lega, 6 per il Pd e 6 per Forza Italia, due per Italia viva. Un incarico a testa per i partiti piccoli e quindi Leu, +Europa (con Benedetto Della Vedova), Centro democratico (Bruno Tabacci) e perfino Noi con ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildelle mirabilanti imprese promesso, quello guidato dae benedetto da tutti i politici pronti a genuflettersi di fronte all’Europa, è già riuscito effettivamente in un piccolo miracolo: creare una squadra di viceancorare della formazione presentata nei giorni scorsi, quella che includeva incredibilmente i vari Speranza, Lamorgese, Gelmini, Brunetta e via dicendo. La nuova puntata della commedia “l’esecutivo dei migliori” ha visto i partiti spartirsi le poltrone vacanti seguendo lo schema annunciato nei giorni scorsi: 11 5 Stelle, 9 alla Lega, 6 per il Pd e 6 per Forza Italia, due per Italia viva. Un incarico a testa per i partiti piccoli e quindi Leu, +Europa (con Benedetto Della Vedova), Centro democratico (Bruno Tabacci) e perfino Noi con ...

ZZiliani : Continua il consenso di critica e di pubblico per gli show di Giuseppe #Cruciani a #TikiTaka. Tutti pazzi per il su… - Matteo_Biondaro : RT @ProfCampagna: Per ben 24 anni, il fotografo norvegese Kjell Sandved ha fotografato i motivi sulle ali delle farfalle. Incredibile, ma v… - letthedayscount : gli ateez sfornano solo bop incredibile ma vero - Angela18172963 : RT @frasimaidette: incredibile come io fossi convinta che la più presa fosse Rosalinda, è proprio vero che i gesti valgono molto più delle… - EEvienia : RT @ProfCampagna: Per ben 24 anni, il fotografo norvegese Kjell Sandved ha fotografato i motivi sulle ali delle farfalle. Incredibile, ma v… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile vero Grandi Eventi DC Speciale - Kingdom Come (1996) ...è coinvolto in una battaglia contro l'arma segreta impazzita di Luthor mentre lo scontro vero e ... Solo un incredibile sacrificio può evitare il peggio ma le perdite sono ingenti: la maggior parte dei ...

Tempesta d'amore, anticipazioni italiane: Werner e Christoph si alleano contro Robert e Ariane! ... limitato le nuove assunzioni , rovinato la gara degli imprenditori e fatto scoppiare un vero e ... cosa ancora più incredibile, il vecchio Saalfeld accetterà! Tempesta d'amore: tutte le nostre news ...

Governo, incredibile ma vero: asse Lega-Pd. Sintonia con Draghi, ira M5S e FI Affaritaliani.it Gascoigne, dalla Lazio all’Isola dei Famosi Incredibile ma vero! L’ex stella della Lazio Paul Gascoigne entrerà a far parte del cast dell’isola dei Famosi. Gazza, che nel 2005 aveva tentato la carriera da allenatore, sarà naufrago per conto di ...

Il basilico è come un farmaco per l'artrite Benefici del basilico contro l'artrite. Incredibile, ma vero. Il basilico è efficace come un farmaco nell'alleviare i sintomi dell'ar ...

...è coinvolto in una battaglia contro l'arma segreta impazzita di Luthor mentre lo scontroe ... Solo unsacrificio può evitare il peggio ma le perdite sono ingenti: la maggior parte dei ...... limitato le nuove assunzioni , rovinato la gara degli imprenditori e fatto scoppiare une ... cosa ancora più, il vecchio Saalfeld accetterà! Tempesta d'amore: tutte le nostre news ...Incredibile ma vero! L’ex stella della Lazio Paul Gascoigne entrerà a far parte del cast dell’isola dei Famosi. Gazza, che nel 2005 aveva tentato la carriera da allenatore, sarà naufrago per conto di ...Benefici del basilico contro l'artrite. Incredibile, ma vero. Il basilico è efficace come un farmaco nell'alleviare i sintomi dell'ar ...