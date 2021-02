Il torneo a Doha si gioca in bikini: in Qatar vincono le atlete (Di giovedì 25 febbraio 2021) "La Qatar Volleyball Association ha confermato che non ci saranno restrizioni per le giocatrici, qualora intendessero indossare la tenuta standard durante la competizione". Si chiude con due righe ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) "LaVolleyball Association ha confermato che non ci saranno restrizioni per letrici, qualora intendessero indossare la tenuta standard durante la competizione". Si chiude con due righe ...

Ultime Notizie dalla rete : torneo Doha Il torneo a Doha si gioca in bikini: in Qatar vincono le atlete Si chiude con due righe aggiunte nel regolamento del torneo 4 stelle di beach volley in programma a Doha, in Qatar, dall"8 al 12 marzo, una vicenda che ha rischiato di sfuggire di mano agli ...

Il torneo a Doha si gioca in bikini: in Qatar vincono le atlete

