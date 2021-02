Il Team Pramac mostra i suoi colori 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la Ducati ufficiale, è il momento del Team satellite Pramac Racing a mostrare i colori 2021. Con una cerimonia rigorosamente virtuale, a metà strada tra un teaser ed una diretta su un palco ridotto al minimo, la scuderia di Paolo Campinoti e Francesco Guidotti mostra le Desmosedici con cui Johann Zarco e Jorge Martin sgomiteranno nella classe regina. Osserviamo le moto e la squadra, tra le più attese del mondiale. MotoGP, svelata la squadra ufficiale Ducati 2021 La livrea del Team Pramac è cambiata nel 2021? Le Desmosedici numero 5 di Zarco e numero 89 d Martin mantengono in parte la livrea della passata stagione, con il predominare del colore rosso. La grafica mantiene quello stile moderno che la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la Ducati ufficiale, è il momento delsatelliteRacing are i. Con una cerimonia rigorosamente virtuale, a metà strada tra un teaser ed una diretta su un palco ridotto al minimo, la scuderia di Paolo Campinoti e Francesco Guidottile Desmosedici con cui Johann Zarco e Jorge Martin sgomiteranno nella classe regina. Osserviamo le moto e la squadra, tra le più attese del mondiale. MotoGP, svelata la squadra ufficiale DucatiLa livrea delè cambiata nel? Le Desmosedici numero 5 di Zarco e numero 89 d Martin mantengono in parte la livrea della passata stagione, con il predominare del colore rosso. La grafica mantiene quello stile moderno che la ...

