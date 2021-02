Il nome di Mario Draghi più di due volte al minuto sui media italiani (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 22 giorni, da quando ha ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica, il nome di Mario Draghi è stato pronunciato quasi 70.000 volte (68.804) dai mezzi di informazione italiani: una media di oltre 2 volte al minuto. Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. mediamonitor.it ha indagato qual è stata la visibilità del nuovo premier dal 3 al 24 febbraio, mettendola a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 22 giorni, da quando ha ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica, ildiè stato pronunciato quasi 70.000(68.804) dai mezzi di informazione: unadi oltre 2al. Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fontifra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog damonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.monitor.it ha indagato qual è stata la visibilità del nuovo premier dal 3 al 24 febbraio, mettendola a ...

