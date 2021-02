Gianmarco Saurino: età, altezza, peso, origini, fidanzata e vita privata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gianmarco Saurino è uno tra i nomi emergenti del panorama attoriale italiano. Le tradizionali fattezze da belloccio mediterraneo lo hanno già reso necessario come figura di spicco in alcune delle produzioni televisive del Belpaese tra le più popolari. Non a caso infatti il suo nome sembra essere un trend in crescita. Parlando di carriera professionale, quella di Gianmarco Saurino è ovviamente un crescendo. Data la sua giovane età, l’attore ha iniziato a compiere passi importanti da inserire nel curriculum solamente nell’ultimo lustro. Malgrado la giustificatamente poco longeva vita artistica, i lavori di Saurino sono degni di nota. Gianmarco Saurino: anni, altezza, peso, fidanzata, ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 25 febbraio 2021)è uno tra i nomi emergenti del panorama attoriale italiano. Le tradizionali fattezze da belloccio mediterraneo lo hanno già reso necessario come figura di spicco in alcune delle produzioni televisive del Belpaese tra le più popolari. Non a caso infatti il suo nome sembra essere un trend in crescita. Parlando di carriera professionale, quella diè ovviamente un crescendo. Data la sua giovane età, l’attore ha iniziato a compiere passi importanti da inserire nel curriculum solamente nell’ultimo lustro. Malgrado la giustificatamente poco longevaartistica, i lavori disono degni di nota.: anni,, ...

