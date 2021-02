Genova – Rissa in piazza Kennedy | 2 arresti

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne e un 20enne genovesi per. A seguito di diverse segnalazioni al 112 N.U.E. diin strada, le pattuglie dell’U.P.G. sono accorse inledove alcuni testimoni hanno riferito l’accaduto e descritto i partecipanti come dei giovani vestiti di nero ed incappucciati, visti

... processati per direttissima dopo che erano stati bloccati dalla Polizia durante gli scontri nel quartiere Foce di, durante unatra ultrà del Genoa e della Samp. I PROVVEDIMENTI - Uno ...Uno dei due, di 23 anni, avrà l'obbligo di firma e di dimora acon permanenza domiciliare dalle ore 18 alle ore 8 del mattino, mentre il secondo - 20 anni - dovrà rispettare l'obbligo di ...Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne e un 20enne genovesi per rissa. A seguito di diverse segnalazioni al 112 N.U.E. di rissa in strada, le pattuglie dell’U.P.G. sono accorse in Piazza ...Processate per direttissima stamattina due persone di 20 e 23 anni bloccate ieri sera dalla Polizia durante gli scontri nel quartiere Foce di Genova ...