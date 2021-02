Gemma Galgani dura contro Tina Cipollari: gravi responsabilità (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si rinnova lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, questa volta ad attaccare duramente la rivale è stata la dama torinese. Sono passati 11 anni da quando Gemma Galgani è entrata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne. In tutto questo tempo non è mai riuscita a trovare l’amore della vita L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si rinnova lo stra, questa volta ad attaccaremente la rivale è stata la dama torinese. Sono passati 11 anni da quandoè entrata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne. In tutto questo tempo non è mai riuscita a trovare l’amore della vita L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

VicolodelleNews : Anticipazioni #UominieDonne della registrazione di mercoledì 24/02/21: Gemma Galgani si lamenta per le cose ‘spinte… - Novella_2000 : Un ex di Gemma avvistato in compagnia di una delle sue più “acerrime nemiche” - infoitcultura : Trono over, Gemma Galgani e quel tradimento mai superato - infoitcultura : Uomini e Donne oggi: arriva una vecchia conoscenza di Gemma Galgani - infoitcultura : Uomini e Donne: Gemma Galgani oggi una vecchia conoscenza in studio stupisce tutti! -