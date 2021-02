Gelmini alle Regioni “Le fasce restano | puntiamo a evitare il lockdown”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema averrà mantenuto. Finora è stato scongiurato ungeneralizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi. State certamente notando un cambio di metodo. Ci siamo visti domenica e ci stiamo rivedendo oggi. Gli incontri saranno sempre piu frequenti e costanti”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari Regionali Mariastella, durante un incontro con lesull’emergenza coronavirus. “Il governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere, nella giornata di domani, con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del Dpcm”, ha aggiunto.“Prima importante ...

...annunciata ai rappresentanti delle Regioni dalla ministra per le autonomie Maria Stella, ... La ministra ha anche annunciato che la bozza dell'ordinanza sarà distribuitaRegioni domani per ...E' quasi pronta la bozza per il nuovo Dpcm che interesserà le Regioni. A dirlo è la Ministra agli affari regionali: 'Il governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento antiCovid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere, nella giornata di ...ROMA (ITALPRESS) – "Il sistema a fasce verrà mantenuto. Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l'obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossim ...