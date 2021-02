Gaudiano e Bologni volano alla FEI World Cup™ Final di Göteborg (Di giovedì 25 febbraio 2021) Novità dagli sport equestri: Sarà il Carabiniere scelto Filippo Bologni in sella a Quilazio a prendere parte alla FEI World Cup™ Final in programma dal 31 marzo al 5 aprile a Göteborg in Svezia, insieme all’Appuntato Emanuele Gaudiano e Chalou. Il Commissario tecnico della nazionale italiana di salto ostacoli, Duccio Bartalucci, ha preso la sua decisione. Gaudiano – classe 1986 – nel 2020 ha regalato all’Italia il prezioso pass individuale per i Giochi Olimpici di Tokyo per quanto riguarda la disciplina del salto ostacoli insieme a Chalou. Bologni, classe 1994, ha collezionato numerosi successi con il suo Quilazio. I due rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri con quella di Göteborg sono alla loro ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Novità dagli sport equestri: Sarà il Carabiniere scelto Filippoin sella a Quilazio a prendere parteFEIin programma dal 31 marzo al 5 aprile ain Svezia, insieme all’Appuntato Emanuelee Chalou. Il Commissario tecnico della nazionale italiana di salto ostacoli, Duccio Bartalucci, ha preso la sua decisione.– classe 1986 – nel 2020 ha regalato all’Italia il prezioso pass individuale per i Giochi Olimpici di Tokyo per quanto riguarda la disciplina del salto ostacoli insieme a Chalou., classe 1994, ha collezionato numerosi successi con il suo Quilazio. I due rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri con quella disonoloro ...

