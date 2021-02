Eventi e mostre per una settimana: dal 2 al 7 marzo Milano riapre i suoi tesori (Di giovedì 25 febbraio 2021) Esiste una cura per la città, e si chiama cultura. Annunciata qualche tempo fa dall'assessore alla Cultura del Comune Filippo Del Corno, la riapertura dei musei milanesi - chiusi dallo scorso 4 ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Esiste una cura per la città, e si chiama cultura. Annunciata qualche tempo fa dall'assessore alla Cultura del Comune Filippo Del Corno, la riapertura dei musei milanesi - chiusi dallo scorso 4 ...

arrigoversaci : RT @profarchitetto: #eventi Michelangelo XXI secolo. Lectio magistralis di Paolo Portoghesi - In occasione della mostra Michelangelo. Divin… - ADM_assdemxmi : RT @BnB_Ferroviere: Mostre di fotografia a Milano: fino al 13 marzo, alla Leica Galerie Milano, un viaggio tra fiori e piante che “rende vi… - larafacco_press : RT @ArteMagazine: Museocity 2021. Dal 2 al 7 marzo oltre 85 musei protagonisti di incontri, mostre ed eventi - profarchitetto : #eventi Michelangelo XXI secolo. Lectio magistralis di Paolo Portoghesi - In occasione della mostra Michelangelo. D… - mondointasca : Milano invita cittadini e appassionati a riscoprire il suo patrimonio artistico: bentornati al museo! Per una setti… -