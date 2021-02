Europa League | le 16 qualificate Domani sorteggio a Nyon

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sono concluse le sfide dei Sedicesimi di, con non poche sorprese, l’eliminazione del Leicester e del Bayer Leverkusen su tutte. Passano Milan e Roma, nulla da fare invece per il Napoli di Gattuso. A seguire tutte le squadreagli ottavi, ilper gli ottavi si terrà, a, a partire dalle ore 13.00: Ajax, Arsenal, Club Brugge, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Glasgow Rangers, Granada, Manchester United, Milan, Molde, Roma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga,Tottenham, Villarreal,Young Boys. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - OptaPaolo : 2 e 24 - Quello di Piotr #Zielinski dopo 2' e 24' è il gol più veloce segnato dal #Napoli nella sua storia in Europ… - Partenopeo78 : INACCETTABILE SU 11 PARTITE 6 SCONFITTE SUPERCOPPA PERSA ELIMINAZIONE DALLA COPPA ITALIA ELIMINAZIONE DALL'EURO… - AdamSinurat : RT @86_longo: #Rebic deve tornare a fare il #Rebic, #Saelemaekers il #Saelemaekers. Un periodo difficile era preventivabile, il #Milan è ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Bravo su Sporar, si distingue anche nel finale su Tormena. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, ...Nelle mani di Gigio. È così dagli albori di questarossonera, del resto: iniziava ottobre e il gigante con la maglia numero 99 salvava il Milan dall'eliminazione nel playoff col Rio Ave, in quella serie interminabile di rigori. Stavolta ...uropa League, Orsi: 'Nel secondo tempo col Granada si è visto un altro Napoli perché i giocatori sono tornati nel loro ruolo naturale'. Nando Orsi, commentatore tecnico di Sky, ha rilasciato alcune di ...Milan-Stella Rossa termina 1-1, i rossoneri passano in turno sia in virtù del risultato dell'andata (2-2 a Belgrado) e sia grazie ad una grandissima prestazione di Gianluigi Donnarumma. Nel giorno del ...