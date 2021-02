Draghi debutta al vertice Ue | accelerare su vaccini e no scuse per aziende farmaceutiche

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Una "accelerazione" sulle vaccinazioni, con una azione coordinata a livello europeo, e nessuna "scusa" per leche non rispettano gli impegni presi. Il presidente del Consiglio Marioha fatto il suo debutto al Consiglio europeo, chiedendo un 'cambio di passo' nella gestione della pandemia. In apertura dei lavori, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha dato il benvenuto ae al nuovo primo ministro estone Kaja Kallas, esprimendo le sue condoglianze all'Italia per "l'orribile attacco" in cui sono morti l'ambasciatore a Kinshasa, Luca Attanasio, il carabiniere, Vittorio Iacovacci, e il loro autista, Mustapha Milambo.Entrando nel vivo del confronto, collegato da Palazzo Chigi, il premier ha sottolineato che per "rallentare" la corsa delle mutazioni occorre "aumentare le ...

... a cui il presidente del Consiglio Mariosta partecipando collegato da Palazzo Chigi. Per il premier si tratta di un debutto, del primo Consiglio europeo da premier italiano. Dopo il consueto ......digitale È un assaggio della difficile convivenza tra tecnici e politici nel governo. E, per ... pazzerella, alcolizzata, irresistibile eroinail monologo di Owen con Roberta Caronia di ...Così il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, su Twitter, riguardo al vertice Ue Draghi ha detto di comprendere in pieno le ragioni morali, ma di non essere a favore delle donazioni ora, perché l'Uni ...25 febbraio 2021 E' una prima volta, non un debutto. Mario Draghi siede al tavolo del suo primo Consiglio europeo in videoconferenza, nel mezzo di una pandemia che tiene in scacco da un anno l'intero ...