Drag Race España | svelata la famosa conduttrice al posto di RuPaul

Leggi su biccy

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il franchiseè stato ufficialmente acquistato da un altro paese europeo dopo la Gran Bretagna (che vanta’sUK) e l’Olanda (che ha in palinsestoHolland): sto parlando della Spagna, che in estate registrerà la prima stagione di. Anche in questo(come in Canada, Thailandia e Olanda) a condurre non sarà(che si limita a presentare la versione americana, britannica e australiana), ma una sua collega, laSupremme de Luxe. Al momento non è stato reso noto né il cast dei giudici, né quello dellequeen, anche se i casting sono ufficialmente ...