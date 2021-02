Covid, Giani: 1.374 nuovi contagi su 22.375 test. Allarme rosso in Toscana (Di giovedì 25 febbraio 2021) Situazione allarmante in Toscana. Nuova easplosione di contagi da coronavirus. «I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.374 su 22.375 test di cui 14.472 tamponi molecolari e 8.263 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,04% (10,9% sulle prime diagnosi)». Lo scrive, anticipando come di consueto i dati dell'andamento dell'epidemia, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani su Facebook L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Situazione allarmante in. Nuova easplosione dida coronavirus. «Icasi registrati insono 1.374 su 22.375di cui 14.472 tamponi molecolari e 8.263rapidi. Il tasso deipositivi è 6,04% (10,9% sulle prime diagnosi)». Lo scrive, anticipando come di consueto i dati dell'andamento dell'epidemia, il presidente della regioneEugeniosu Facebook L'articolo proviene da Firenze Post.

