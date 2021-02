Consulente medico UEFA | «A Euro2020 potrebbe esserci più pubblico del previsto»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Daniel Koch ha parlato della possibilità di vedere ilsugli spalti aDaniel Koch, ex capo del dipartimento malattie infettive presso l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica della Svizzera e oggidellaper, ha parlato ai microfoni di Reuters della possibilità di vedere i tifosi sugli spalti durante la competizione continentale. «Non ci sono possibilità chenon si giochi, la competizione si farà. Non ci sono scenari peggiori, esistono scenari realistici e senari migliori. Quale sarà il formato e quanti i paesi ospitanti? Credo ci sarà grande flessibilità almeno fino alla alla fine di aprile, una decisione dovrebbe esser presa all’inizio del mese ma come detto ci sarà flessibilità. Tifosi allo stadio e in che percentuale? Penso che sarà ...

Daniel Koch, ex capo del dipartimento malattie infettive presso l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica della Svizzera e oggi consulente della UEFA per Euro2020, ha parlato ai microfoni di Reuters della possibilità di vedere i tifosi sugli spalti durante la competizione continentale.