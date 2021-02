Cnr: Noi Rete Donne, 'bene nomina Nicoletta Amodio in Cda' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Labitalia) - "Apprendiamo con soddisfazione che la ministra per l'Università e la Ricerca, Cristina Messa ha provveduto a nominare Nicoletta Amodio quale componente del Consiglio di Amministrazione del Cnr". Così una nota di Noi Rete Donne. "È un atto dal significato simbolico che rimedia alla nomina tutta maschile fatta dal precedente ministro Manfredi e sulla quale Noi Rete Donne ha promosso una raccolta di firme che ad oggi ha superato la soglia delle 2000 adesioni. L'impegno di Noi Rete Donne prosegue con l'auspicio che la presidenza del Cnr abbia, per la prima volta un volto femminile", conclude la nota. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Labitalia) - "Apprendiamo con soddisfazione che la ministra per l'Università e la Ricerca, Cristina Messa ha provveduto arequale componente del Consiglio di Amministrazione del Cnr". Così una nota di Noi. "È un atto dal significato simbolico che rimedia allatutta maschile fatta dal precedente ministro Manfredi e sulla quale Noiha promosso una raccolta di firme che ad oggi ha superato la soglia delle 2000 adesioni. L'impegno di Noiprosegue con l'auspicio che la presidenza del Cnr abbia, per la prima volta un volto femminile", conclude la nota.

