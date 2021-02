Cinque casi di Covid nell’Inter 19 | positivo anche Marotta

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Attraverso il proprio sito, l`Inter rende noti idi positività al-19 di un membro dello staff tecnico (nome non comunicato per motivi di privacy) e di quattro dirigenti: l`a.d. Sport Giuseppe, il d.s. Piero Ausilio, l`a.d. Corporate Alessandro Antonello e il legale del club, l`avvocato Angelo Cappellini.Come da regolamento, la squadra resta quindi in isolamento fiduciario al Suning Training Center di Appiano Gentile. Questo il comunicato: "I due amministratori delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe, il direttore sportivo Piero Ausilio, il legale del club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico positivi al-19".

Attraverso il proprio sito ufficiale, l' Inter rende noti i casi di positività al Covid - 19, tra cui di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Un membro dello staff tecnico (nome non comunicato per motivi di privacy) e di quattro dirigenti: l'amministratore ...