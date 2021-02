Carabinieri trovano 15 chili di droga in auto abbandonata, scatta sequestro nel Casertano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Oltre 15 chili di sostanze stupefacenti – quasi nove chili e mezzo di hashish e più di sei chili di marijuana – sono stati sequestrati dai Carabinieri a Castel Volturno, nel Casertano. La droga, divisa in panetti, era riposta in borsoni e grosse buste all’interno di una Bmw abbandonata a bordo strada, in via Marotta, sottoposta a controllo dai militari. Indagano i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Oltre 15di sostanze stupefacenti – quasi novee mezzo di hashish e più di seidi marijuana – sono stati sequestrati daia Castel Volturno, nel. La, divisa in panetti, era riposta in borsoni e grosse buste all’interno di una Bmwa bordo strada, in via Marotta, sottoposta a controllo dai militari. Indagano idel Reparto Territoriale di Mondragone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

