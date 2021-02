Campania, il Covid continua ad uccide: Antonio muore in ospedale a 59 anni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo essersi probabilmente facendo il proprio lavoro in farmacia, Antonio Monteleone, titolare di una parafarmacia di Sarno, è deceduto oggi all’età di 59 anni. Antonio era ricoverato al Covid Center di Scafati e negli ultimi giorni la situazione era precipitata. Oggi purtroppo è arrivata la tragica notizia. Il suo cuore ha smesso di battere a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo essersi probabilmente facendo il proprio lavoro in farmacia,Monteleone, titolare di una parafarmacia di Sarno, è deceduto oggi all’età di 59era ricoverato alCenter di Scafati e negli ultimi giorni la situazione era precipitata. Oggi purtroppo è arrivata la tragica notizia. Il suo cuore ha smesso di battere a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania Covid Covid, i contagi in tempo reale: mappa, tamponi effettuati, analisi tra regioni, grafici I dati di oggi giovedì 25 febbraio registrano 308 decessi e 19871 nuovi casi: il 19.1% dei nuovi casi testati è risultato positivo. Sono 2168 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (lo 0.5% del ...

Coronavirus: 19.886 nuovi casi con 353.704 tamponi e 308 vittime ... Emilio Del Bono, nel corso della diretta sul sito di Repubblica dal titolo 'Le città del Nord alla prova della pandemia: le sfide per il futuro oltre il Covid'. In Campania 2.385 nuovi casi Secondo ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Campania: 2.385 nuovi casi di Covid-19, curva al 10%. Le nuove vittime sono 29 Sono 2.385, di cui 148 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 23.649 test processati. L'incidenza è del 10,08%, sostanzialmente stabile rispetto al 10,22 di ieri. Il bollettino dell'Un ...

Covid in Campania: oggi 2.385 positivi su 23.649 tamponi Ecco il report posti letto su base regionale:. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656. Posti letto di terapia intensiva occupati: 131. Posti letto di degenza disponibili: 3.160. Posti letto ...

