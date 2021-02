AlfonsoParibel1 : @SkySport @GiorgiaCenni9 Capello dice che le porte per il calcio femminile sono troppo grandi! ???????? che idiota! - TV7Benevento : Calcio: Capello, 'Atalanta-Real rovinata dall'arbitro, Freuler da giallo'... - sportli26181512 : #Roncero, furia su #Capello: 'Vada a raccogliere asparagi!': Il giornalista di AS si è scagliato duramente contro l… - sportli26181512 : Dalla Spagna pungono Capello: 'Il suo Real faceva dormire': Dalla Spagna pungono Capello: 'Il suo Real faceva dormi… - MaxIo16649743 : @As_TomasRoncero @diarioas La differenza tra roncero e Capello..uno ha giocato a calcio,vinto da calciatore e da al… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Capello

I commenti di Fabiosulla direzione delll'arbitro Stieler nella gara di Champions League tra Atalanta e Real Madrid hanno fatto infuriare il giornalista di AS, Tomas Roncer che, ospite del programma spanolo El ..."Atalanta - Real Madrid è stato un furto totale": "Arbitro, ho un dubbio. Visto Zidane come rideva?"Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - "L'arbitro ha rovinato la partita, Freuler non era ultimo uomo e andava verso l'esterno. Era da giallo. Mi viene un dubbio dopo il rigore non dato ieri alla Lazio sarebbe ...Il giornalista di AS, ospite del programma El Chiringuito, ha attaccato duramente l'ex tecnico del Real Madrid ...