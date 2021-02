Boxe, Scardina vs Nunez domani in tv: data, orario e streaming Supermedi UE (Di giovedì 25 febbraio 2021) A più di un anno dall’ultima volta, Daniele Scardina (18-0) torna sul ring. Si infiamma la Milano Boxing Night col pugile di casa che combatterà contro Cesar Nunez (17-2-1) per il titolo dell’Unione Europea dei pesi Supermedi, attualmente vacante. Si parte dalle 19:30 di venerdì 26 febbraio ma l’incontro clou non avrà luogo prima delle 22:00. Potrete seguire l’intero programma della Milano Boxing Night su Dazn che trasmetterà tutto l’evento in diretta esclusiva con telecronaca di Niccolò Pavesi e commento tecnico di Alessandro Duran. Nato in Spagna, a Pamplona, Cesar Nunez ha alle spalle 20 incontri, con un record di 17 vittorie, 9 prima del limite, 2 sconfitte e 1 pareggio. L’ultima vittoria tra le mura casalinghe della Navarra Arena contro il connazionale Alejandro Mostazo. Scardina non è che il ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) A più di un anno dall’ultima volta, Daniele(18-0) torna sul ring. Si infiamma la Milano Boxing Night col pugile di casa che combatterà contro Cesar(17-2-1) per il titolo dell’Unione Europea dei pesi, attualmente vacante. Si parte dalle 19:30 di venerdì 26 febbraio ma l’incontro clou non avrà luogo prima delle 22:00. Potrete seguire l’intero programma della Milano Boxing Night su Dazn che trasmetterà tutto l’evento in diretta esclusiva con telecronaca di Niccolò Pavesi e commento tecnico di Alessandro Duran. Nato in Spagna, a Pamplona, Cesarha alle spalle 20 incontri, con un record di 17 vittorie, 9 prima del limite, 2 sconfitte e 1 pareggio. L’ultima vittoria tra le mura casalinghe della Navarra Arena contro il connazionale Alejandro Mostazo.non è che il ...

raspa90 : RT @repubblica: Boxe: Scardina tra Florida, gossip e la palestra di Ali: 'Studio per diventare campione del mondo': Venerdi al Palalido di… - repubblica : Boxe: Scardina tra Florida, gossip e la palestra di Ali: 'Studio per diventare campione del mondo': Venerdi al Pala… - sportal_it : Boxe: Scadina pronto per il match con Nunez - FattiMarziali : Daniele Scardina è pronto alla sfida con Nunez ed all'orizzonte si prospetta un derby con un altro grande pugile it… - zazoomblog : Boxe Daniele Scardina: “Nunez è convinto di battermi? Lo vedremo. E se anche De Carolis vincesse…” - #Daniele… -