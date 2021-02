Anaao Lazio | no a interruzione contratti stipulati per emergenza

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – L’Assomedsi oppone fermamente alla paventatadei rapporti di lavoro sottoscritti per le esigenze straordinarie legate all’Covid-19. “Qualora le informazioni pervenute al nostro sindacato fossero fondate e la volonta’ di interrompere in tutto o in parte i rapporti di lavoro instaurati in condizioni gravi e urgenti facesse capo alla Regione- si legge nella nota del Segretario Guido Coen Tirelli indirizzata al Presidente della regione Nicola Zingaretti e all’Assessore alla Salute Alessio D’Amato- ci opporremo in tutte le forme consentite fino alla proclamazione dello stato di agitazione della categoria”. “È del tutto evidente infatti- prosegue la nota- che le condizioni di urgenza assistenziale che hanno determinato le procedure straordinarie di assunzione ...

