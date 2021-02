Alexa, ho il covid? (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Alexa, ho il covid-19?”. Il 30 settembre 2020 la rivista “Nature” invocava l’assistente virtuale di Amazon per introdurre la app “Vocalis Health”, in grado di riconoscere la malattia ascoltando la voce degli utenti. La diagnostica vocale – già sperimentata per patologie come Alzheimer e Parkinson – si basa su processi di apprendimento automatico (machine learning) alimentati da grandi quantità di dati (Big Data): in questo caso le registrazioni audio di volontari positivi al coronavirus. Tracce audio, immagini, testi, raccolti in forma continuativa su ampie popolazioni, determinano un “diluvio di dati” che possono essere estratti, utilizzati e rappresentati attraverso specifici algoritmi. Ma in che modo questi dati vengono prodotti, archiviati, trattati? E con quali implicazioni sul piano sociale, medico e giuridico? Il processo di digitalizzazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) “, ho il-19?”. Il 30 settembre 2020 la rivista “Nature” invocava l’assistente virtuale di Amazon per introdurre la app “Vocalis Health”, in grado di riconoscere la malattia ascoltando la voce degli utenti. La diagnostica vocale – già sperimentata per patologie come Alzheimer e Parkinson – si basa su processi di apprendimento automatico (machine learning) alimentati da grandi quantità di dati (Big Data): in questo caso le registrazioni audio di volontari positivi al coronavirus. Tracce audio, immagini, testi, raccolti in forma continuativa su ampie popolazioni, determinano un “diluvio di dati” che possono essere estratti, utilizzati e rappresentati attraverso specifici algoritmi. Ma in che modo questi dati vengono prodotti, archiviati, trattati? E con quali implicazioni sul piano sociale, medico e giuridico? Il processo di digitalizzazione ...

HuffPostItalia : Alexa, ho il covid? - Lara06408715 : Comunque a me piace così tanto stare in silenzio che anche se ho Alexa in casa accendo e spengo le luci e il televi… - fede_luce17 : Casa infestata dal covid, fortunatamente ne stiamo uscendo ???? (molto piano ma ce la possiamo fare)... Con alexa che… -

Ultime Notizie dalla rete : Alexa covid Cosa ti vado ad inventare: l'ascensore "no Covid" L'ascensore viene attivato attraverso un sistema molto simile al viva voce o ai dispositivi tipo "Alexa" che si hanno in casa. I problemi derivano dai rumori di sottofondo e, soprattutto, dalle ...

Smart Home: per gli italiani la casa intelligente firmata BTicino ... stay in a smart home: la casa intelligente alla prova del Covid'. All'interno della survey ... il primo brand che viene in mente ai consumatori é BTicino , posizionatosi a parimerito con Alexa, il noto ...

Alexa, ho il covid? L'HuffPost Alexa, ho il covid? “Alexa, ho il COVID-19?”. Il 30 settembre 2020 la rivista “Nature” invocava l’assistente virtuale di Amazon per introdurre la app “Vocalis Health”, in grado ...

LG NanoCell Smart TV scende di prezzo su Amazon: i dettagli Il televisore è ora disponibile al prezzo di 649 €, 50 € in meno rispetto al prezzo al quale era precedentemente acquistabile; oltre alla tecnologia NanoCell e al Local Dimming, presente la modalità ...

L'ascensore viene attivato attraverso un sistema molto simile al viva voce o ai dispositivi tipo "" che si hanno in casa. I problemi derivano dai rumori di sottofondo e, soprattutto, dalle ...... stay in a smart home: la casa intelligente alla prova del'. All'interno della survey ... il primo brand che viene in mente ai consumatori é BTicino , posizionatosi a parimerito con, il noto ...“Alexa, ho il COVID-19?”. Il 30 settembre 2020 la rivista “Nature” invocava l’assistente virtuale di Amazon per introdurre la app “Vocalis Health”, in grado ...Il televisore è ora disponibile al prezzo di 649 €, 50 € in meno rispetto al prezzo al quale era precedentemente acquistabile; oltre alla tecnologia NanoCell e al Local Dimming, presente la modalità ...