Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2021 ore 19 | 15

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)DEL 24 FEBBRAIOORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA SALARIA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA TRAFFICO RALLENTAT ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA ANCORA DISAGI SULLA NOMENTANA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER VIA PALOMBARESE, VERSO MENTANA POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DA VIA DELLA MARCIGLIANA A TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO CAMBIAMO ARGOMENTO L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO QUATTRO LE ZONE ROSSE NEL ...