Torino-Sassuolo | Asl Torino | “Possibile rinvio | decisione definitiva entro domani”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Carlo Picco ha concesso alcune significative dichiarazioni, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in merito aldi. L’incontro valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020/2021 è a serio rischio, in quanto vi è il timore fondato che possa essere in atto un focolaio di positivi al Covid-19 tra le fila granata. Di seguito le dichiarazioni del responsabile dell’Asl di: “C’è il tema della variante inglese che sta circolando molto. Ci ha portato anche a delle mini zone rosse in Piemonte, pertanto la tensione è altissima. Di fronte a un cluster con suggestioni importanti di variante inglese, come nel, con diffusione sia tra i calciatori sia tra le persone a loro vicine, ci ha fatto ...

L'Asl diha fatto il punto della situazione in merito al possibile rinvio dia causa dei tanti casi Covid nei granata Carlo Picco, direttore dell'Asl di, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del possibile rinvio dia causa dei ...... ad oggi siamo in allerta per la partita con ile c'è la possibilità che non si giochi. Se non ci fosse stata la variante inglese allora non avremmo preso questa posizione. Ilrischia ...Si stanno facendo accertamenti e tamponi giorno per giorno per capire se si è contenuta la diffusione” ha dichiarato Carlo Picco, direttore dell’Asl di Torino, intervenuto ai microfoni di Radio Punto ...La gara Torino-Sassuolo può saltare. La conferma arriva direttamente da Carlo Picco, direttore della ASL di Torino, che a Radio Punto Nuovo ha spiegato ad oggi la situazione legata al ...