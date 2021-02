Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si scusano con Dayane Mello ma qualcosa non torna: i video “sospetti” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono ore di pieno fermento per il popolo del web. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi dopo avere attaccato Dayane Mello si sono scusati con lei, scatenando Twitter. Ed infatti gli utenti hanno condiviso un video degli Zorzando mentre entrano in Confessionale per poi uscirne e cercare il confronto con l’amazzone del GF Vip. Tommaso Zorzi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono ore di pieno fermento per il popolo del web.dopo avere attaccatosi sono scusati con lei, scatenando Twitter. Ed infatti gli utenti hanno condiviso undegli Zorzando mentre entrano in Confessionale per poi uscirne e cercare il confronto con l’amazzone del GF Vip.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - GrandeFratello : Ladies and gentlemen... il nostro @tommaso_zorzi vi ricorda l’imperdibile appuntamento con #GFLATESHOW e...non vede… - LizzSamp : RT @LaMedusah: Tommaso Zorzi che vuole insegnare la vita a Dayane Mello: #mellos #gfvip #fuoritommaso - xharryhug_ : RT @alessialelle: Oggi, grazie a Tommaso Zorzi, abbiamo scoperto che: -se non sei stato discriminato non fai parte della comunità LGBTQ+ -s… -