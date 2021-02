Terrorista islamico inneggiava al Covid | patteggia due anni

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Grazie Allah per il, porta via i vizi”: duealitaliano cheall’Isis sul web Si era convertito all’Islam ealcredendo che il virus fosse una punizione di Allah agli “infedeli” occidentali per i troppi vizi. Così, un italiano convertito all’estremismoale ad Allah L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Monica24675734 : @Signorasinasce Da noi a reggio calabria il sindaco vuole dare la cittadinanza onoraria a un terrorista islamico... - dvbntd61 : Avvocato del terrorista islamico pubblica indirizzo di casa della giornalista anti-immigrazione - giorgibruni : Avvocato del terrorista islamico pubblica indirizzo di casa della giornalista anti-immigrazione - Massimo10489625 : ???? #INVASIONE #POLITICA AVVOCATO DEL TERRORISTA ISLAMICO PUBBLICA INDIRIZZO DI CASA DELLA GIORNALISTA ANTI-IMMIG… - Stefanialove_of : RT @altedeschillaci: @Stefanialove_of Prova a rileggerti così: Studente ventenne è ricoverato in rianimazione all'ospedale Molinette di #T… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorista islamico

MilanoToday.it

... che ha messo a disposizione il suo appartamento presso la città di Dortmund come spazio per la preghiera, nonché un alloggio ad Anis Amri,fra i responsabili del terribile ...Migrante=Invasore e, se pure. Da ributtare in mare, da rispedire a casa. Anche se quella 'casa' non c'era più. Distrutta, cancellata, da guerre colpevolmente 'dimenticate' di cui ...“Grazie Allah per il Covid, porta via i vizi”: due anni al terrorista italiano che inneggiava all’Isis sul web. Polizia – foto dal web. Si era convertito all’Islam e inn ...Nicola Ferrara si era convertito all’Islam e nel 2015 si era radicalizzato con il nome di «Issa». Su Facebook aveva scritto: «Grazie Allah per il Covid, punizione per i vizi degli infedeli» ...