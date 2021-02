Superbike, Pirelli sarà fornitore unico delle gomme fino al 2023 festeggiando i 20 anni nel Mondiale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pirelli si lega al Campionato del Mondo di Superbike per altri tre anni. La casa della P lunga, infatti, ha annunciato che sarà fornitore unico di pneumatici della categoria dedicata alle derivate di serie fino al 2023. Una occasione importante, dato che con questo prolungamento, si festeggeranno i 20 anni di una formula monogomma, un vero e proprio record nel motorsport. Pirelli e Superbike, infatti, hanno unito i propri mondi sin dal lontano 2004 e con questo accordo il binomio decide di proseguire in maniera ancor più solida. La scelta del monogomma dunque si conferma di grande successo, livellando squadre e moto. Nonostante la stagione 2020 sia risultata enormemente complicata e decisamente più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)si lega al Campionato del Mondo diper altri tre. La casa della P lunga, infatti, ha annunciato chedi pneumatici della categoria dedicata alle derivate di serieal. Una occasione importante, dato che con questo prolungamento, si festeggeranno i 20di una formula monogomma, un vero e proprio record nel motorsport., infatti, hanno unito i propri mondi sin dal lontano 2004 e con questo accordo il binomio decide di proseguire in maniera ancor più solida. La scelta del monogomma dunque si conferma di grande successo, livellando squadre e moto. Nonostante la stagione 2020 sia risultata enormemente complicata e decisamente più ...

