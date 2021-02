Spazio | Tianwen-1 entra nell' orbita di parcheggio di Marte

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pechino, 1 feb. (Adnkronos/Xinhua) - Dopo una complessa manovrale ed un viaggio iniziato a luglio scorso, la sonda cinese-1 è finalmentetadidi. L'Agenzia nazionale cinese per lo(Cnsa) ha confermato che alle 6:29, ora di Pechino, la-1 ètadicon il suo punto più vicino al pianeta a 280 chilometri mentre il punto più lontano si trova a 59.000 chilometri. Per completare un', la-1 impiegherà circa due giorni marziani visto che un giorno sul pianeta roso dura circa 40 minuti in più di un giorno sulla Terra, ha sottolineato la Cnsa. ...