Sony: la disponibilità di PS5 comincerà ad aumentare nella seconda metà del 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le difficoltà di approvvigionamento della nuova PS5 potrebbero andare verso una lenta risoluzione. Il CEO di Sony ha dichiarato che la situazione migliorerà mese dopo mese per tutto il 2021. Ma Natale 2021 resta a rischio.... Leggi su dday (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le difficoltà di approvvigionamento della nuova PS5 potrebbero andare verso una lenta risoluzione. Il CEO diha dichiarato che la situazione migliorerà mese dopo mese per tutto il. Ma Nataleresta a rischio....

PlayStation 5: la carenza di chip continua a minacciare le scorte ...Sony Interactive Entertainment Jim Ryan , il quale ha confermato al Financial Times e al Washington Post che la domanda di PlayStation 5 ha superato le aspettative dell'azienda e che la disponibilità ...

Improbabile disponibilità PS5 addirittura fino a Natale 2021 Sulla questione è intervenuto anche il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan prospettando ancora tempi duri per tanti gamers. Dietro la mancata disponibilità PS5, oramai è più ...

