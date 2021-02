(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è iltrovato su macOS da Red Canary in collaborazione conbyte, colpisce sia Mac basati su Intel che su M1. Questosi distingue per essere uno dei primi a includere il codice nativo per i nuovi chip M1 di Apple, ma ciò che è sconosciuto su questoè in realtà più interessante di quanto si sappia. Secondo la società di sicurezza informatica Red Canary, il, che non ha ancora intrapreso attività dannose, ha infettato quasi 30.000 Mac.su Mac: come evitare di installare Shlayer, la minaccia numero 1 Come viene installatoSappiamo che il...

Corriere : Silver Sparrow, il misterioso virus che ha già infettato 30mila Mac - giannifioreGF : Silver Sparrow, il misterioso #malware per #Mac - UtoolsIT : RT @datamanager_it: Cosa sappiamo del malware macOS Silver Sparrow - TradeManager_it : RT @datamanager_it: Cosa sappiamo del malware macOS Silver Sparrow - datamanager_it : Cosa sappiamo del malware macOS Silver Sparrow -

Ultime Notizie dalla rete : Silver Sparrow

Finora, i ricercatori non hanno osservato nulla di particolare in alcuna delle macchine prese di mira, lasciando sconosciuto il movente di quello che è stato chiamatodagli specialisti ...Si chiamaed è il secondo malware, appena scoperto, in grado di colpire i Mac, con a bordo il chip Apple Silicon M1. Come riportato da Ars Technica , il programma malevolo è stato trovato dai ...Apple malware: Silver Sparrow è stato trovato su 30 mila dispositivi, un malware le cui dinamiche di funzionamento sono ancora sconosciute ...Il malware in questione, chiamato Silver Sparrow, ha lasciato di stucco gli esperti per via di una presenza non ancora chiara sui computer di Apple. Insomma, il suo obiettivo non è chiaro. La maggior ...