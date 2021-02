Shahr-i Sokhta | presentate le nuove scoperte archeologiche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sorprendenti risultati emersi dalle recenti ricerche sul terreno di-i-a cui partecipa anche l’Ateneo salentino Presentati questa mattina in una conferenza internazionale online i risultati dei recenti scavi a-i. Nell’Iran orientale, è un sito archeologico iscritto nella lista World Heritage dell’Unesco. Dal 2018 alla missione partecipa anche il Dipartimento dei beni culturali dell’Ateno salentino.-i, considerata la Pompei d’Oriente I dati raccolti segnerebbero una svolta dal punto di vista cronologico per il centro di-i. In base alla ricerca stratigrafica, il sito risulta ancor più antico di 3-4 secoli. Pare si trattasse di un centro dalla struttura eterarchica. Qui, gruppi clanici di ...