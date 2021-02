Quando il politicamente corretto stravolge le verità storiche diventa cancellazione dell’identità (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono su Google Play Film, a caccia di qualcosa di interessante, in questo tempo in cui solo allo sguardo è concesso di farci sentire ancora vivi. Il resto attende un semaforo verde che tarda a giungere. Scorrendo alla ricerca della distrazione perduta, clicco sulla locandina dell’ultima versione di David Copperfield, un libro che ho amato sin da ragazzina e di cui affiora, da quella miniera di vecchi sceneggiati che è Youtube, uno splendido, giovanissimo Giancarlo Giannini nei panni del protagonista. La locandina però adesso mi lascia interdetta: a interpretare David c’è il bravissimo Dev Patel, che tuttavia è un attore di origine indiana anche se cresciuto a Londra. D’accordo, mi dico, Patel è talmente talentuoso ed espressivo da poter forzare la verità romanzesca che narra di un David originario della contea di Suffolk, Inghilterra. E allora caliamoci ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono su Google Play Film, a caccia di qualcosa di interessante, in questo tempo in cui solo allo sguardo è concesso di farci sentire ancora vivi. Il resto attende un semaforo verde che tarda a giungere. Scorrendo alla ricerca della distrazione perduta, clicco sulla locandina dell’ultima versione di David Copperfield, un libro che ho amato sin da ragazzina e di cui affiora, da quella miniera di vecchi sceneggiati che è Youtube, uno splendido, giovanissimo Giancarlo Giannini nei panni del protagonista. La locandina però adesso mi lascia interdetta: a interpretare David c’è il bravissimo Dev Patel, che tuttavia è un attore di origine indiana anche se cresciuto a Londra. D’accordo, mi dico, Patel è talmente talentuoso ed espressivo da poter forzare laromanzesca che narra di un David originario della contea di Suffolk, Inghilterra. E allora caliamoci ...

