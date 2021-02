PlayStation e le sue esclusive su PC? ' Sony non ci perde nulla | non vede il PC come una piattaforma concorrente'

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, è stato annunciato l'arrivo di un'altra esclusivasu PC, ovvero Days Gone diBend. Horizon Zero Dawn è stato il primo gioco esclusivo diad approdare su PC e, a quanto pare, seguirà un'intero catalogo di. Ora, è arrivato il commento del noto analista Daniel Ahmad, che su Twitter ha parlato proprio del porting dei giochi disu PC, dicendo che il colosso giapponese non ciràe che nonlaun. Leggi altro...

Eurogamer_it : #PlayStation e le sue esclusive su #PC: il commento dell'analista Daniel Ahmad. - zelda_legends : @NintendoItalia Nintendo sempre numero uno! Superiorità storica su sony e le sue ormai sorpassate playstation, per… - XboxInfos : RT @Info_e_Games: ClubHouse e le sue insidie: oltre a mettere a rischio la nostra privacy, ci sta anche discriminando? - - Info_e_Games : ClubHouse e le sue insidie: oltre a mettere a rischio la nostra privacy, ci sta anche discriminando? -… - Marcorossonero_ : @marcovarini Marco io schiererei Tomori ok ma credo sia impensabile a 2 giorni dal derby più importante degli ultim… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation sue

Tom's Hardware Italia

... Dan Hibiki, e di una serie di contenuti gratuiti per tutti i giocatori di4 e Steam. ...Fighter V Dan Hibiki dà dunque il via in grande stile alla Stagione 5 di Street Fighter V con le...Riguardando indietro alla generazione uscente però, vede Sony nettamente avanti a Microsoft, con4 che si è consacrata la console preferita con leoltre 60 milioni di unità in più ...Quali sono i migliori controller Pro disponibili? Andiamo a scoprire come migliorare le vostre partite competitive su PlayStation 4, PC e Xbox.Secondo quanto si apprende da un report del Financial Times, sembra che le scorte di PlayStation 5 scarseggeranno ancora per molti mesi.