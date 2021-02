Pirlo perde un altro attaccante: e ora chi gioca? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tegola per Pirlo: nuovo infortunio nella Juventus e scatta l’emergenza in vista della partita di campionato contro il Verona Si ferma anche Alvaro Morata. Nuovo stop, in attacco, per la Juventus. Emergenza totale per Pirlo in vista della partita contro il Verona. Oltre all’assenza di Dybala, out da un mese, l’allenatore dei bianconeri deve rinunciare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tegola per: nuovo infortunio nella Juventus e scatta l’emergenza in vista della partita di campionato contro il Verona Si ferma anche Alvaro Morata. Nuovo stop, in attacco, per la Juventus. Emergenza totale perin vista della partita contro il Verona. Oltre all’assenza di Dybala, out da un mese, l’allenatore dei bianconeri deve rinunciare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

