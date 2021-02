Per scovare le varianti bisogna sequenziare il coronavirus nei bambini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (immagine: Pixabay)I bambini positivi al coronavirus, molto spesso, presentano a malapena i sintomi, e anche quando ricoverati, la Covid-19 per la maggior parte delle volte è in forma lieve. A eccezione di un caso, piuttosto misterioso, di un bambino ricoverato al Children’s National Hospital di Washington, molto malato e che aveva una carica virale notevolmente più elevata rispetto ai suoi coetanei. Ma la vera sorpresa, per i medici, è stata un’altra: quando sono andati ad analizzare il genoma del coronavirus hanno scoperto una variante mai vista prima. Il sequenziamento, infatti, ha rivelato che il virus presentava sia la mutazione D614G, che la mutazione, del tutto nuova, N679S. A raccontare questa storia è il Washington Post, in un lungo articolo nel quale gli esperti esprimono una forte preoccupazione per le ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (immagine: Pixabay)Ipositivi al, molto spesso, presentano a malapena i sintomi, e anche quando ricoverati, la Covid-19 per la maggior parte delle volte è in forma lieve. A eccezione di un caso, piuttosto misterioso, di un bambino ricoverato al Children’s National Hospital di Washington, molto malato e che aveva una carica virale notevolmente più elevata rispetto ai suoi coetanei. Ma la vera sorpresa, per i medici, è stata un’altra: quando sono andati ad analizzare il genoma delhanno scoperto una variante mai vista prima. Il sequenziamento, infatti, ha rivelato che il virus presentava sia la mutazione D614G, che la mutazione, del tutto nuova, N679S. A raccontare questa storia è il Washington Post, in un lungo articolo nel quale gli esperti esprimono una forte preoccupazione per le ...

Francesco Totti, visita ad Andrea Pirlo sul campo della Juventus: cosa c'è dietro al faccia a faccia ...mondo del calcio e ha intrapreso la carriera di procuratore specializzato nello scovare talenti. "I dieci giorni più brutti della mia vita, ciao papà": Francesco Totti, lo struggente messaggio per ...

Autorizzati in Germania i primi test rapidi fai da te contro il Covid La situazione drammatica della Germania (nelle ultime 24 ore i contagi sono quasi 4mila e i decessi 415) porta a soluzioni più rapide per scovare nuove positività al virus. Rilasciate le prime tre autorizzazioni speciali per i test rapidi fai da te contro il Covid. Lo ha comunicato l'istituto federale per Prodotti sanitari e ...

Cane poliziotto scova 5 kg di hashish in auto parcheggiata, arrestato automobilista Cane poliziotto a passeggio fiuta droga in una monovolume parcheggiata in strada: la Polizia di Stato scopre 5 kg di hashish nel cofano del mezzo e ...

