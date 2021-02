Pensioni 2021 e quota 41, Cazzola su DDl Lega: l’intervista esclusiva (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel nostro ultimo articolo di ieri vi abbiamo esposto con dovizia di particolari l’ultimo Disegno Legge a prima firma Durigon, il numero 2855, che prevede la possibilità di pensionarsi con 41 anni di contributi, ma a patto di farlo con il criterio insito in opzione donna, ossia con l’intero ricalcolo dell’assegno con contributivo. Sui social sono montate le proteste perché i precoci pur apprezzando l’idea di una quota 41 finalmente estesa a tutti senza limiti anagrafici, mal hanno digerito la proposta del ricalcolo contributivo dell’assegno, oltre al danno la beffa, hanno sentenziato all’unisono nei commenti che ci hanno rilasciato e che così sintetizziamo: ‘abbiamo dovuto aspettare 3 anni di quota 100, per noi inutile, ed ora che qualcosa pare muoversi nella giusta direzione, vi sarebbe un cospicuo taglio sulla pensione ultime, insostenibile ed ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel nostro ultimo articolo di ieri vi abbiamo esposto con dovizia di particolari l’ultimo Disegno Legge a prima firma Durigon, il numero 2855, che prevede la possibilità di pensionarsi con 41 anni di contributi, ma a patto di farlo con il criterio insito in opzione donna, ossia con l’intero ricalcolo dell’assegno con contributivo. Sui social sono montate le proteste perché i precoci pur apprezzando l’idea di una41 finalmente estesa a tutti senza limiti anagrafici, mal hanno digerito la proposta del ricalcolo contributivo dell’assegno, oltre al danno la beffa, hanno sentenziato all’unisono nei commenti che ci hanno rilasciato e che così sintetizziamo: ‘abbiamo dovuto aspettare 3 anni di100, per noi inutile, ed ora che qualcosa pare muoversi nella giusta direzione, vi sarebbe un cospicuo taglio sulla pensione ultime, insostenibile ed ...

