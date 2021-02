Nuovo Dpcm fino a Pasqua | Speranza | «Rt in risalita oltre quota 1 | impossibile allentare i divieti»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all'ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia». Lo dice chiaramente il...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - repubblica : Nuovo Dpcm, il Cts gela le speranze: no alle riaperture di palestre e piscine: La variante inglese prevalente entro… - marcoluci1 : RT @rtl1025: ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza. Il dpcm in… - TytoAlb82433730 : RT @augustamontarul: Nuovo DPCM vecchio stile. Togliere la Pasqua a migliaia di imprese e’ mandare ko l’Italia #speranza -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Ritengo sia utile anche alla luce delle varianti, favorire unconfronto in un tavolo tecnico ... 3 del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri () e ha disposto la zona rossa, dal 25 ...'Il prossimosara' in vigore dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nelle comunicazioni al Senato sulla pandemia. 'Il Governo - ha detto Speranza - si impegna a ...“Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia”. Lo ha detto il ministro della Salute Robert ...Il prossimo dpcm “varrà dal 6 marzo al 6 aprile”. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il dpcm includerà, dunque, la festività di Pasqua che quest’anno cadrà domenica ...